2019-07-22T12:56:53+03:00
Общество

В Самаре в 2019 году приступят к разработке проекта по 2 этапу реконструкции улицы XXII Партсъезда

Дорогу обновят от проспекта Карла Маркса до улицы Ставропольской
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
В этом году специалисты начнут готовить документацию по планировке территорииВ этом году специалисты начнут готовить документацию по планировке территорииФото: Яндекс.Карты
Изменить размер текста:

В департаменте градостроительства Самары рассказали о предстоящей реконструкции улицы XXII Партсъезда. Дорогу планируется обновить в два этапа.

- Первая очередь — от улицы Ново-Садовой до Московского шоссе, а вторая очередь — от проспекта Карла Маркса до улицы Ставропольской, - сообщили в Твиттере представители департамента градостроительства Самары.

Напомним, что проект продления улицы XXII Партсъезда от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой был готов еще несколько лет назад. Недавно его отправили на доработку. Что касается второго этапа реконструкции, то документацию по нему начнут готовить в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре директор ООО отделался штрафом за падение снега с крыши дома на женщину
В Самаре экс-полицейский взял взятку за песок и попал под суд
Исполнительный директор волейбольной «Новы»: «Уверен, мы будет претендовать на выход в плей-офф»
В Самаре 23 июля стартует новый этап гидравлических испытаний теплосетей
В Тольятти на лавочке у детского садика нашли изрезанного ножом мужчину
В Самаре из-за сильного ветра ветка рухнула на припаркованный Lifan
Самарская спортсменка завоевала «серебро» по прыжкам в высоту на первенстве Европы
В Тольятти мужчина получил ножевые ранение и залил подъезд кровью
Самарцы рассказали, почему они не хотят ездить на работу на велосипедах
В Самаре испортили новую беговую дорожку в сквере Фадеева
Баскетбольный клуб «Самара» обновил логотип
Самарец и иностранец устроили в гаражах нарколабораторию и занялись продажей «синтетики» через интернет
В Самарской области на конкурсе «Достояние губернии» определят лучшие компании
«Зрители не пострадали, это рядовое явление»: стали известны подробности аварии на соревновании по дрифту в Самаре
Самарцы устали ждать открытия движения по Фрунзенскому мосту