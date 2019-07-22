В Самаре в 2019 году приступят к разработке проекта по 2 этапу реконструкции улицы XXII Партсъезда
Дорогу обновят от проспекта Карла Маркса до улицы Ставропольской
В этом году специалисты начнут готовить документацию по планировке территорииФото: Яндекс.Карты
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В департаменте градостроительства Самары рассказали о предстоящей реконструкции улицы XXII Партсъезда. Дорогу планируется обновить в два этапа.
- Первая очередь — от улицы Ново-Садовой до Московского шоссе, а вторая очередь — от проспекта Карла Маркса до улицы Ставропольской, - сообщили в Твиттере представители департамента градостроительства Самары.
Напомним, что проект продления улицы XXII Партсъезда от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой был готов еще несколько лет назад. Недавно его отправили на доработку. Что касается второго этапа реконструкции, то документацию по нему начнут готовить в 2019 году.
ИСТОЧНИК KP.RU