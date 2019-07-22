2019-07-22T13:18:34+03:00
Авто

АВТОВАЗ объявил о старте продаж LADA XRAY Cross с вариатором

Доплата за автоматическую трансмиссию составит 50 тысяч рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Автомобиль оснащен не только вариатором, но и новой мультимедийной системойАвтомобиль оснащен не только вариатором, но и новой мультимедийной системойФото: АвтоВАЗ
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В понедельник, 22 июля, стартовала продажа LADA XRAY Cross с бесступенчатой автоматической трансмиссией и мультимедийной системой с поддержкой Apple Car Play и Android Auto.Об этом сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

- Бесступенчатая автоматическая трансмиссия обеспечивает уверенное движение по всем типам дорог. Коробка устанавливается в паре с двигателем Альянса HR-16 объемом 1.6 л, который производится в Тольятти. Доплата за автоматическую трансмиссию составит 50 тысяч рублей, - отмечают в компании.

Вариатор доступен для LADA XRAY Cross, начиная уже с базовой комплектации Classic с пакетом Optima. Стоимость такого автомобиля составит от 841 900 рублей. В комплектации Comfort обновленный автомобиль предлагается по цене от 884 900 рублей. Стоимость LADA XRAY Cross в бесступенчатой автоматической трансмиссией в комплектации Luxe будет доступен по цене в 934 900 рублей. Максимально оснащенный LADA XRAY Cross AT в комплектации Luxe с пакетом Prestige будет стоить от 966 900 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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