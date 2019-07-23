Минздрав создаст рабочую группу, чтобы предотвратить «итальянскую забастовку» сотрудников Тольяттинской станции скорой помощи

СЕГОДНЯ 15:40 2019-07-23T15:40:32+03:00

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В министерстве здравоохранения Самарской области прокомментировали ситуацию с сотрудниками Тольяттинской станции скорой помощи, которые грозятся устроить с 1 августа «итальянскую забастовку». Напомним, поводом для этого послужило недовольство фельдшеров и водителей условиями работы и уровнем зарплат.

- Министр здравоохранения Михаил Ратманов поручил создать рабочую группу, которая проведет профессиональную проверку по всем претензиям сотрудников станции скорой помощи. По ее результатам будут приняты соответствующие решения. Кроме того, министр лично встретится с сотрудниками станции и пообщался с ними, - сообщили в Твиттере представители ведомства.

Как отмечают в региональном минздраве, сейчас Тольяттинская станция скорой помощи работает в обычном режиме. Главному врачу учреждения поручили встретиться с сотрудниками и оперативно решать все возникающие вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU