В Тольятти скорая не могла проехать на набережную, где спасли утопающего мужчину
Сегодня днем, 23 июля, на пляже 6 квартала около кафе "Небо" в Тольятти спасли человеку. Мужчина отдыхал на набережной, примерно в 14-00 пошел искупаться и начал тонуть.
- Спасатели быстро среагировали, помогли вытащить его из воды два парня, прибежавшие на крик. Скорая быстро приехала, - рассказывает в паблике "Тольятти" в социальных сетях очевидец - Александра.
Но у медиков возникли проблемы. Они не смогли проехать через установленное ограждение. Двум женщинам врачам пришлось со своими тяжелыми чемоданами бежать до места происшествия.
- Почему, ограждая проезд, таким службам не дают инструкций об альтернативном пути? Или они сами должны их искать, теряя ценное время, это же пляж, общественное место!? - негодует Александра.
Пользователи девушку поддержали. Что же касается потерпевшего, то, как говорят очевидцы, трагедии удалось избежать.
ИСТОЧНИК KP.RU