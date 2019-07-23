2019-07-23T16:56:03+03:00
Общество

Стало известно, когда жителям улицы Советской в Самаре вернут холодную воду

Утром там прорвало трубу, ее ремонт идет на протяжении всего дня
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Алексей Симонов / Самара LifeФото: Алексей Симонов / Самара LifeФото: vk.com
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Стало известно, что за труба прохудилась утром во вторник, 23 июля, на пересечении улиц Советской и Победы в Самаре. Как выяснилось, утечка произошла на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 300 мм возле дома № 12 на улице Советской. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

- На время ремонтных работ без холодной воды остались жители 12 многоквартирных домов. Это 3220 человек, в том числе 1049 детей. Социально-значимые объекты под отключение не попали. Для местных жителей на улице Металлистов, 17 был установлен бойлер с питьевой водой, - рассказали в оперативном ведомстве.

Сейчас на месте коммунальной аварии работают специалисты «Самарских коммунальных систем», представители администрации Кировского района, а также сотрудники МЧС. Предполагается, что холодную воду в дома жителей улицы Советской вернут сегодня до 20:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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