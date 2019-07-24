Житель Похвистнево решил похулиганить и поджег первую попавшуюся машину

СЕГОДНЯ 09:46 2019-07-24T09:46:37+03:00

Молодой человек слил бензин со своего мопеда, облил иномарку и поджег ее Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Недавно в Похвистнево возле одного из домов сгорел автомобиль «Рено Сандеро». Огонь серьезно повредил моторный отсек и переднюю часть салона иномарки. Можно было бы предположить, что пожар начался из-за неисправности электропроводки, но на самом деле это был поджог.

- Поджигателя автомобиля удалось задержать по горячим следам. Им оказался 29-летний местный житель. Молодой человек признался, что поджег машину из хулиганских побуждений. Он слил бензин со своего мопеда, облил первое попавшееся авто и поджег его, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Ущерб, который хулиган причинил 30-летней владелице иномарки, составил более 900 тысяч рублей. На молодого человека завели уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU