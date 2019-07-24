В Самаре разрабатывают документацию по реконструкции улицы Дачной

СЕГОДНЯ 11:49 2019-07-24T11:50:22+03:00

Дорога, которая прославилась почти на весь мир своими «кратерами», наконец, будет отремонтирована

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В Самаре нашли подрядчика, который займется разработкой документации по планировке территории для реконструкции улицы Дачной от Московского шоссе до улицы Пензенской и от улицы Пензенской до улицы Горной.

- На торги были поданы две заявки. Победителем признали ООО «Научно-производственное предприятие «Инженер». Компания предложила выполнить работы за 1,81 млн рублей, - говорится на сайте госзакупок.

По контракту компания должна завершить разработку документации в течение 8 месяцев. Напомним, ранее сообщалось, что улицу Дачную расширят до четырех полос и обустроят там тротуары.

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ИСТОЧНИК KP.RU