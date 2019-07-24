2019-07-24T13:13:39+03:00
Происшествия

Причиной крупного пожара с пострадавшим в тольяттинском кафе мог стать поджог

Пламя в заведении вспыхнуло ночью 24 июля и захватило территорию в 1,6 тысяч кв.м
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС по Самарской областиФото: ГУ МЧС по Самарской области
Изменить размер текста:

Стали известны подробности пожара, который произошел ночью в среду, 24 июля, на Комсомольском шоссе в Тольятти. Там в первом часу ночи загорелось помещение на первом этаже кафе «Наше».

- Площадь пожара составила около 1,6 тысяч квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли. По предварительным данным, пострадал 59-летний сторож. Он получил ожоги 50% тела, - сообщил в Фейсбуке руководитель Центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев.

В ГУ МЧС по Самарской области уже назвали предварительную причину пожара. По мнению специалистов, пламя могло вспыхнуть в результате поджога. Разобраться в деталях происшествия предстоит следственным органам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарской области охотник выстрелил в свою собаку, когда целился в кабана
В Самаре забил фонтан возле Струковского сада
В Самаре декларанта будут судить за 32 взятки сотруднику таможни
В расположение «Крыльев Советов» прибыл колумбийский футболист Хуан Переа
В Самаре 31 июля стартует голосование за дизайн-проекты благоустройства общественных пространств
В Самарской области экс-главу почтового отделения будут судить за присвоение денег клиентов
Стали известны соперники «Новы» в предварительном этапе Кубка России по волейболу
В Самаре на улице Алексея Толстого «открылся» фонтан высотой с 6-этажный дом
В Самаре устроят парусную регату и музыкальный фестиваль в память о Владимире Высоцком
В Самаре разрабатывают документацию по реконструкции улицы Дачной
Дмитрий Азаров встретился с участниками форума «iВолга 2.0» и обсудил предложения молодежи
В Самаре на Куйбышева из люка забил фонтан
В Самарской области займутся производством универсального удобрения
В Самаре ремонт проезжей части и тротуаров на участке улицы Стара-Загора завершат к осени
Big data от МТС помогла проанализировать, где и как самарцы чаще всего проводят выходные
Житель Похвистнево решил похулиганить и поджег первую попавшуюся машину
10 площадок и призовой фонд в 10 млн рублей: в Самарской области открылся молодежный форум «iВолга 2.0»
«Ростелеком» показал самарским бизнесменам сервисы кибербезопасности
В Октябрьске сотрудники МБУ заплатили предпринимателю деньги за устройство хоккейного корта и сами его сделали
В Самарской области в августе пройдет ежегодный фестиваль «Жигулевская вишня»
В Самарской области пассажирский поезд протаранил на ж/д переезде иномарку
В Тольятти при крупном пожаре в кафе пострадал мужчина
В «Кошелеве» собираются строить тоннель под железной дорогой