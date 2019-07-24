Причиной крупного пожара с пострадавшим в тольяттинском кафе мог стать поджог
Стали известны подробности пожара, который произошел ночью в среду, 24 июля, на Комсомольском шоссе в Тольятти. Там в первом часу ночи загорелось помещение на первом этаже кафе «Наше».
- Площадь пожара составила около 1,6 тысяч квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли. По предварительным данным, пострадал 59-летний сторож. Он получил ожоги 50% тела, - сообщил в Фейсбуке руководитель Центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев.
В ГУ МЧС по Самарской области уже назвали предварительную причину пожара. По мнению специалистов, пламя могло вспыхнуть в результате поджога. Разобраться в деталях происшествия предстоит следственным органам.
ИСТОЧНИК KP.RU