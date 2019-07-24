Причиной крупного пожара с пострадавшим в тольяттинском кафе мог стать поджог

СЕГОДНЯ 13:13 2019-07-24T13:13:39+03:00

Пламя в заведении вспыхнуло ночью 24 июля и захватило территорию в 1,6 тысяч кв.м

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Стали известны подробности пожара, который произошел ночью в среду, 24 июля, на Комсомольском шоссе в Тольятти. Там в первом часу ночи загорелось помещение на первом этаже кафе «Наше».

- Площадь пожара составила около 1,6 тысяч квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли. По предварительным данным, пострадал 59-летний сторож. Он получил ожоги 50% тела, - сообщил в Фейсбуке руководитель Центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев.

В ГУ МЧС по Самарской области уже назвали предварительную причину пожара. По мнению специалистов, пламя могло вспыхнуть в результате поджога. Разобраться в деталях происшествия предстоит следственным органам.

ИСТОЧНИК KP.RU