Юморист Дмитрий Колчин рассказал, в каких сферах будет давать советы самарскому губернатору

СЕГОДНЯ 13:59 2019-07-25T13:59:18+03:00

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Капитан и лидер команды КВН СОК, юморист Дмитрий Колчин рассказал, какими вопросами будет заниматься на посту советника губернатора Самарской области.

- Сферой моей деятельности станут экология и охрана окружающей среды. Особенно это будет касаться акватории Волги и водоемов региона. Также это будет молодежная политика: мероприятия, творчество, трудоустройство, тусовки, - написал в своем Инстаграме Дмитрий Колчин.

По словам квнщика, никакой баснословной зарплаты у него не будет. Он будет трудиться советником на общественных началах, то есть безвозмездно и в свободное от основной работы время. Также юморист отметил, что продолжит заниматься проблемами дачников Прибрежного и жителей 5-просеки в Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU