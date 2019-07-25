Юморист Дмитрий Колчин рассказал, в каких сферах будет давать советы самарскому губернатору
Капитан и лидер команды КВН СОК, юморист Дмитрий Колчин рассказал, какими вопросами будет заниматься на посту советника губернатора Самарской области.
- Сферой моей деятельности станут экология и охрана окружающей среды. Особенно это будет касаться акватории Волги и водоемов региона. Также это будет молодежная политика: мероприятия, творчество, трудоустройство, тусовки, - написал в своем Инстаграме Дмитрий Колчин.
По словам квнщика, никакой баснословной зарплаты у него не будет. Он будет трудиться советником на общественных началах, то есть безвозмездно и в свободное от основной работы время. Также юморист отметил, что продолжит заниматься проблемами дачников Прибрежного и жителей 5-просеки в Самаре.
ИСТОЧНИК KP.RU