Стало известно, когда откроют проезд по четырехполосной дороге на проспекте Кирова в Самаре

СЕГОДНЯ 09:21 2019-07-26T09:21:26+03:00

Речь идет об участке от Кировского моста до улицы Ветлянской

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В Самаре продолжается капитальный ремонт проспекта Кирова на участке от Кировского моста до улицы Ветлянской. Сейчас готовность объекта составляет 40%. Недавно дорожники приступили к уширению проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

- На 60% выполнены работы по переустройству коммуникаций, ведется строительство дождевой канализации. Срок завершения работ по госконтракту – октябрь 2020 года. Но работы на проезжей части, уширение и укладку нижнего слоя асфальта, мы планируем завершить до середины сентября, - рассказал заместитель директора ООО «Самаратранстрой» Алексей Зотов.

Напомним, проспект Кирова на этом участке планируется расширить до четырех полос. Также там сделают тротуары, освещение, регулируемые пешеходные переходы и ограждения. Открыть движение по четырехполосной дороге планируется уже осенью 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU