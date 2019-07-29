Тарифы за проезд по платным дорогам в Самарской области вступят в силу 1 августа

СЕГОДНЯ 15:24 2019-07-29T15:25:37+03:00

Правда, пока дороги, за проезд по которым планируется взимать плату, еще не построены

Изменить размер текста: A A

Проект постановления о введении в Самарской области тарифов за проезд по платным дорогам прошел экспертизу. Документ вступает в силу с 1 августа. Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Отметим, что дорог, за проезд по которым планируется ввести плату, пока в регионе нет. В частности, речь идет о строительстве моста через Волгу в районе села Климовка и о магистрали «Центральная». Напомним, их хотят возвести на основе концессионных соглашений.

Разработанный минтрансом документ предусматривает установление тарифов для каждого вида транспорта. Автомобили разделили по группам в зависимости от количества осей и габаритной высоты. По мнению чиновников, этот проект позволит привлечь частный капитал в дорожную сеть.

ИСТОЧНИК KP.RU