2019-07-29T18:43:46+03:00
Происшествия

Отрабатываются различные версии: возбуждено уголовное дело по факту поджога кафе "Наше" в Тольятти

Подозреваемых у силовиков пока нет
Михаил ГОРЮНОВ
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Последствия пожара оказались весьма серьезнымиПоследствия пожара оказались весьма серьезнымиФото: ГУ МЧС России по Самарской области
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Правоохранители выясняют, кто устроил серьезный пожар в кафе "Наше" в Тольятти. Напомним, что заведение загорелось в ночь на 24 июля, пострадал один человек, а работавшие на месте ЧП сотрудники МЧС предположили, что совершен поджог.

- По факту возгорания возбуждено уголовное дело по статье "Поджог". Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, - сообщили сегодня на аппаратном совещании в городской администрации.

Площадь пожара по адресу Комсомольское шоссе, 39А составила около 1,6 тысяч квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли. Пострадал 59-летний сторож, он получил ожоги 50% тела.

Сейчас силовики продолжают разбираться со случившемся. Отрабатываются различные версии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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