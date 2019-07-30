2019-07-30T13:19:57+03:00
Общество

Прокуратура проверит законность назначения Натальи Ржевской на пост замглавы самарского минЖКХ

До недавнего времени она трудилась на должности директора регоператора по обращению с ТКО
Анастасия ФИЛАТОВА
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Депутат Михаил Матвеев усмотрел конфликт интересов в назначении Натальи Ржевской на пост замминистраДепутат Михаил Матвеев усмотрел конфликт интересов в назначении Натальи Ржевской на пост замминистра
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Назначение бывшего директора по экологии регионального оператора по обращению с ТКО «ЭкоСтройРесурс» Натальи Ржевской на пост заместителя министра энергетики и ЖКХ Самарской области проверит прокуратура. С такой просьбой к прокурору области Константину Букрееву обратился депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.

- Обратился в прокуратуру Самарской области по поводу назначения замминистра по контролю за мусорной реформой экс-директора регоператора «ЭкоСтройРесурс» Натальи Ржевской. Чистая коррупция, на мой взгляд, - написал парламентарий в Твиттере.

По словам депутата, Наталье Ржевской фактически предстоит контролировать работу своей бывшей организации, в чем усматривается наличие конфликта интересов. Он отправил запрос в прокуратуру с просьбой провести проверку соответствия ее назначения федеральному закону «О противодействии коррупции».

ИСТОЧНИК KP.RU

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