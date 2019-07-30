В Новокуйбышевске коллекторов накажут за слишком частные звонки в детский сад
В Новокуйбышевске проводится расследование по факту звонков от назойливых коллекторов в один из детских садов. По данным местных СМИ, мужчина пытался выбить долг с родственника одной из сотрудниц заведения через ее коллег.
- Отдел по ведению госреестра и контроля за деятельностью юридических лиц, занимающихся возвратом просроченных задолженностей, возбудил административное дело по статье «Нарушение правил выполнения работ по сертификации» в отношении неустановленного коллекторского агентства, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.
Сейчас специалисты выясняют личности тех, кто причастен к совершению данного правонарушения. По результатам проверки все виновные будут привлечены к ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU