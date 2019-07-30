2019-07-30T14:28:52+03:00
Происшествия

Пожар в двухэтажном доме на Галактионовской в Самаре потушили

На тушение пламени у пожарных ушло около 50 минут
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МЧС по Самарской областиФото: ГУ МЧС по Самарской области
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Пожарные справились с огнем, который днем во вторник, 30 июля, охватил двухэтажный жилой дом на улице Галактионовской в Самаре. Ликвидация пожара была объявлена в 14:54. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

- На улице Галактионовской горели жилой дом и надворные постройки. Площадь пожара составила 170 квадратных метров. На месте происшествия работали 53 сотрудника МЧС и 12 единиц техники, - рассказали в оперативном ведомстве.

К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара и ущерб от него.

ИСТОЧНИК KP.RU

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