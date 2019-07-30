Пожар в двухэтажном доме на Галактионовской в Самаре потушили

СЕГОДНЯ 14:28 2019-07-30T14:28:52+03:00

На тушение пламени у пожарных ушло около 50 минут

Изменить размер текста: A A

Пожарные справились с огнем, который днем во вторник, 30 июля, охватил двухэтажный жилой дом на улице Галактионовской в Самаре. Ликвидация пожара была объявлена в 14:54. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

- На улице Галактионовской горели жилой дом и надворные постройки. Площадь пожара составила 170 квадратных метров. На месте происшествия работали 53 сотрудника МЧС и 12 единиц техники, - рассказали в оперативном ведомстве.

К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара и ущерб от него.

ИСТОЧНИК KP.RU