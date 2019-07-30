В Самаре из-за ремонта теплосетей перекроют Московское шоссе
В Самаре частично ограничат движение транспорта по Московскому шоссе. Проезд закроют в районе пересечения с улицей Ново-Вокзальной.
- Запрет на движение по Московскому шоссе будет введен в ночь с 31 июля на 1 августа из-за проведения ремонтных работ на тепловых сетях, - сообщили в Твиттере представители министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
По данным ведомства, для проезда по магистрали будут открыты по 2 полосы в каждом направлении. Горожан просят быть внимательнее и заранее планировать маршрут.
Напомним, работы на теплосетях на улице Ново-Вокзальной стартовали в прошлый четверг, 25 июля. Из-за этого проезд по нечетной стороне улицы был закрыт как для личного, так и для общественной транспорта. Предполагается, что автобусы будут ездить в объезд до 15 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU