В Самаре из-за ремонта теплосетей перекроют Московское шоссе

СЕГОДНЯ 15:59 2019-07-30T16:01:56+03:00

Из-за работ на теплосетях движение по Московскому шоссе закроют в ночь на 31 июля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самаре частично ограничат движение транспорта по Московскому шоссе. Проезд закроют в районе пересечения с улицей Ново-Вокзальной.

- Запрет на движение по Московскому шоссе будет введен в ночь с 31 июля на 1 августа из-за проведения ремонтных работ на тепловых сетях, - сообщили в Твиттере представители министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

По данным ведомства, для проезда по магистрали будут открыты по 2 полосы в каждом направлении. Горожан просят быть внимательнее и заранее планировать маршрут.

Напомним, работы на теплосетях на улице Ново-Вокзальной стартовали в прошлый четверг, 25 июля. Из-за этого проезд по нечетной стороне улицы был закрыт как для личного, так и для общественной транспорта. Предполагается, что автобусы будут ездить в объезд до 15 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU