Экс-глава самарского Фонда капремонта Михаил Архипов и его брат еще на три месяца останутся в СИЗО

СЕГОДНЯ 17:48 2019-07-30T17:48:55+03:00

Михаил Архипов уже несколько раз пытался обжаловать свой арест, но безуспешно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Одного брата обвиняют в покушении на коммерческий подкуп, а второго - в посредничестве

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Во вторник, 30 июля, в Самарском областном суде прошло заседание по поводу продления ареста бывшему руководителю Фонда капитального ремонта региона Михаилу Архипову и его брату Алексею. Служители Фемиды решили оставить родственников еще на три месяца под стражей. Об этом «Комсомольской правде - Самара» сообщили в суде.

- Михаил и Алексей Архиповы останутся в СИЗО до 31 октября, - отметили в суде.

Напомним, экс-главу Фонда капремонта и его брата задержали в конце июля 2018 года. Михаила Архипова обвиняют в покушении на коммерческий подкуп, а Михаила - в посредничестве в коммерческом подкупе. По версии следствия, Михаил Архипов с 2016 года брал откаты с подрядчиков Фонда капремонта, а деньги получал через своего брата. Отметим, что Архиповы свою вину отрицают.

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ИСТОЧНИК KP.RU