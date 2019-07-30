2019-07-30T20:37:56+03:00
Происшествия

Страшный пожар в Самаре начался в гостинице, где жили иностранцы-гастарбайтеры

Соседи говорят, что жители нехорошей трехэтажки не отличались аккуратностью и могли спровоцировать пожар
Михаил ГОРЮНОВ
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Пожарные продолжают работать на месте крупного пожараПожарные продолжают работать на месте крупного пожараФото: Альберт ДЗЕНЬ
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Страшный пожар рядом с Южным мостом в Самаре начался в общежитии. Оно располагалось в трехэтажном доме на Волгина. На трех этажах в основном жили выходцы из Ближнего Зарубежья. Сейчас они остались без всего:

- Всё сгорело. Тут общежитие было. Три этажа. Все потеряли. Да какая квартира. Много людей жили, - рассказала журналисту КП - Самара сестра пострадавшего мужчины.

Соседей пожар очень и пугал. Они говорят, что в нехорошем доме, который вовсе не был рассчитан на такую плотную заселенность, обитали около десяти человек.

- Мне соседка из многоэтажки позвонила, тут такой дым стоял. Не просто кошмар. Да разве это нормально, черт знает кто тут жили, ходили, что тут только не кидали. Нельзя так селить людей, - возмутилась пожилая соседка.

Официального подтверждения информации пока нет, известно лишь, что один дом жилой, во втором находится офис.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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