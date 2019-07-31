«Итальянская забастовка» в Тольятти приостановлена

СЕГОДНЯ 19:22 2019-07-31T19:25:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Фельдшеры выездных бригад Центральной подстанции Тольяттинской станции скорой медицинской помощи, недавно объявившие «итальянскую забастовку», приостановили свой протест.

Как сообщили активисты профсоюза «Действие» им удалось добится возврата 100% доплат за ночные часы работы при одновременном повышении оклада.

- Помимо этого работодатель обязался выполнить еще несколько важных пунктов «итальянской забастовки», которые касаются изменений в системе оплаты труда. В связи с этим профком МПРЗ «Действие» принял решение приостановить начало итальянской забастовки, назначенное на 1 августа. Переговорный процесс продолжится, - сообщили активисты.

Напомним, 18 июля, сотрудники подстанции скорой помощи вручили директору учреждения Михаилу Лапшину коллективное обращение с 27 подписями, где говорится о двух этапах забастовки: с 1-го и с 15-го августа. Медики требовали повышение зарплаты до 100% от средней по региону на одну ставку.

30 июня состоялось очередное заседание рабочей группы с участием представителей руководства станции, регионального минздрава и профсоюза «Действие». Сторонам удалось достигнуть некоторых договоренностей, в частности установлена дополнительная надбавка за работу с 22:00 до 6:00 в размере 40% от оклада. Это вдобавок к уже имеющейся компенсации за ночную работу в 60%. Во-вторых, удалось устранить дискриминацию в оплате работы по внутреннему совместительству.

Теперь, при совместительстве будет выплачиваться такая же стимулирующая надбавка, как и при работе на основную ставку: врачам – 5000 руб., фельдшерам 3500 руб. медсестрам – 2500 руб,- уточнили активисты.

- Насколько мы поняли, что в ближайшее время состоится заседание территориальной комиссии ОМС по финансирования данных вопросов, - рассказывает председатель профкома «Действия» Роман Алиев, - Что касается, более серьезного увеличения финансирования, то чиновники утверждают, что оно возможно не ранее 2020 года. Мы, считаем, что это слишком долго, но конкретные сроки обсуждаемы. Наша цель остается неизменной – повышение зарплаты до 100% от средней по региону на одну ставку.

ИСТОЧНИК KP.RU