2019-07-31T20:14:14+03:00
Общество

«Шутки закончились»: в федеральном ФАС считают показательными приговоры самарскому экс-замминстра и бизнесмену

Альберта Навасардяна – экс-чиновника Самарского минздрава осудили на три года, а директора ООО «СМТ» Сергея Шатило - на 3,5 года колонии за картельный сговор.
Айна УТИБАЕВА
Поделиться:
В судах по всей стране сейчас четыре дела о картеляхВ судах по всей стране сейчас четыре дела о картеляхФото: архив "КП"
Изменить размер текста:

- Это один из первых приговоров по делу о картелях – показательный и знаковый приговор, - прокомментировал «КП»-Самара» решение судьи начальник управления по борьбе с картелями Федеральной Антимонопольной службы Андрей Тенишев.

Он отметил, что сейчас в судах по всей стране рассматривают уже четыре подобных дела о картелях, расследуют более десятка уголовных дел.

- По поручению президента Владимира Путина ФАС России организовала взаимодействие с правоохранительными органами. И вот результат. В 2014 году суд уже выносил приговор по делу о картелях, но тогда это был единственный случай. Приговор Шатило, Навасардяну и другим участникам этого сговора является примером угрозы реального наказания за подобные преступления, - подчеркнул Андрей Тенишев. - Мы верим, что этот приговор создаст практику в судах по картелям. Тем более важен факт, что наказание получил экс- чиновник регионального правительства. Глава ФАС на встрече с Президентом отметил, что шутки закончились. И это действительно так.

О неотвратимости наказаний за сговоры говорит и координатор антикоррупционного проекта ОНФ «За честные закупки» в Приволжском федеральном округе Вадим Нуждин.

- Я, как общественный контролер, искренне рад, что последует реальное наказание для этих людей. Мы два года наблюдали за этим делом. Дело получило ход благодаря кропотливой работе сотрудников ФСБ по Самарской области. Хотя у нас и не прецедентное право в стране, но надеюсь, материалы дела в своей практике судьи и вся правоохранительная система будет использовать, - отметил Нуждин.

Напомним, 31 июля Самарский районный суд подтвердил заключение картельного соглашения ООО «СМТ» Сергея Шатило с ООО «ЦЭХ – Здоровье» на аукционе на ремонт дорогого медицинского оборудования регионального минздрава. Компания Шатило выиграла госконтракт и заключило соглашение в 23-я учреждениями здравоохранения Самарской области на более 768 млн рублей (немного ниже изначальной суммы контракта). Другие участники сговора получили условные сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Клубу доход, болельщикам комфорт: топ-менеджер Крыльев Советов поддержал идею возврата пива на стадионы
«Итальянская забастовка» в Тольятти приостановлена
В трех пострадавших от пожара на Волгина домах было прописано 29 человек
Бизнесмен Шатило и бывший замминистра здравоохранения региона Навасардян получили реальные сроки
Жители 5-ой просеки в Самаре пожаловались на сброс мусора в озеро
В Нижнем Новгороде пенсионерку на поминках мужа ограбил случайный гость
Самарская ракета «Союз-2.1а» успешно вывела на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-12»
Легкоатлеты из Самарской области завоевали 6 медалей на чемпионате России
Возле Кинеля «Нива» опрокинулась посреди дороги после столкновения с «четырнадцатой»
Подвыпивший самарец отобрал у 11-летнего мальчика пневматический пистолет и расстрелял мешающую пешеходам «Шкоду»
В Самарской области качество региональных трасс проверят передвижные лаборатории
В Самарской области браконьера приговорили к 5 месяцам исправительных работ за вылов раков и рыбы
В Самаре суд исключил из дела о картельном сговоре с участием бизнесмена Шатило одну из статей обвинения
В Сызрани 15 квартир арестовали за «световой» долг в 20 млн рублей
В Самаре прокуратура нашла сайт, на котором людям предлагали вступать в брак ради гражданства
В Самаре Suzuki и «Калина» не поделили перекресток: пострадали два человека
Появились фото с места столкновения «КамАЗа» и электровоза в Самарской области
В Тольятти 135 жильцам дома вернули переплаченные за отопление деньги
Самарский художник показал на стене высотки «Сотворение обывателя»
Более 1000 потребителей Самарагорэнергосбыта ежеквартально остаются без света
В Самаре установят арт-объект «Кошка-хвост-трубой»
В Нижнем Новгороде ищут грабителя с татуировкой дракона
Трюки на мотоцикле у стадиона: в Самару приехала знаменитая девушка-каскадер Дарья Харченко
Двое самарцев залезли через окно в квартиру на втором этаже и обчистили ее
«Крылья Советов» и «Жигулевское пиво» станут партнерами
В Самаре ищут актеров для съемки фильма о перевале Дятлова «Тайна горы мертвецов»