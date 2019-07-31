«Шутки закончились»: в федеральном ФАС считают показательными приговоры самарскому экс-замминстра и бизнесмену

СЕГОДНЯ 19:33 2019-07-31T20:14:14+03:00

В судах по всей стране сейчас четыре дела о картелях Фото: архив "КП"

Альберта Навасардяна – экс-чиновника Самарского минздрава осудили на три года, а директора ООО «СМТ» Сергея Шатило - на 3,5 года колонии за картельный сговор.

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- Это один из первых приговоров по делу о картелях – показательный и знаковый приговор, - прокомментировал «КП»-Самара» решение судьи начальник управления по борьбе с картелями Федеральной Антимонопольной службы Андрей Тенишев.

Он отметил, что сейчас в судах по всей стране рассматривают уже четыре подобных дела о картелях, расследуют более десятка уголовных дел.

- По поручению президента Владимира Путина ФАС России организовала взаимодействие с правоохранительными органами. И вот результат. В 2014 году суд уже выносил приговор по делу о картелях, но тогда это был единственный случай. Приговор Шатило, Навасардяну и другим участникам этого сговора является примером угрозы реального наказания за подобные преступления, - подчеркнул Андрей Тенишев. - Мы верим, что этот приговор создаст практику в судах по картелям. Тем более важен факт, что наказание получил экс- чиновник регионального правительства. Глава ФАС на встрече с Президентом отметил, что шутки закончились. И это действительно так.

О неотвратимости наказаний за сговоры говорит и координатор антикоррупционного проекта ОНФ «За честные закупки» в Приволжском федеральном округе Вадим Нуждин.

- Я, как общественный контролер, искренне рад, что последует реальное наказание для этих людей. Мы два года наблюдали за этим делом. Дело получило ход благодаря кропотливой работе сотрудников ФСБ по Самарской области. Хотя у нас и не прецедентное право в стране, но надеюсь, материалы дела в своей практике судьи и вся правоохранительная система будет использовать, - отметил Нуждин.

Напомним, 31 июля Самарский районный суд подтвердил заключение картельного соглашения ООО «СМТ» Сергея Шатило с ООО «ЦЭХ – Здоровье» на аукционе на ремонт дорогого медицинского оборудования регионального минздрава. Компания Шатило выиграла госконтракт и заключило соглашение в 23-я учреждениями здравоохранения Самарской области на более 768 млн рублей (немного ниже изначальной суммы контракта). Другие участники сговора получили условные сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU