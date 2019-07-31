2019-07-31T17:11:50+03:00
Происшествия

Бизнесмен Шатило и бывший замминистра здравоохранения региона Навасардян получили реальные сроки

Суд приговорил предпринимателя к 3,5 годам колонии, а экс-чиновника - к 3 годам, остальные получили условные сроки
Анастасия ФИЛАТОВА
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Суд вынес приговор фигурантам дела о картельном сговоре в сфере медициныСуд вынес приговор фигурантам дела о картельном сговоре в сфере медициныФото: Альберт ДЗЕНЬ
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В среду, 31 июля, Самарский районный суд вынес приговор по делу о картельном сговоре, фигурантами по которому проходили известный бизнесмен, директор ООО «Современные медицинские технологии» Сергей Шатило и бывший заместитель министра здравоохранения Самарской области Альберт Навасардян. Они получили реальные сроки, пишет Волга Ньюс.

Сергею Шатило назначили 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима, а замминистру, который сейчас занимает пост заведующего отделением в больнице имени Середавина, - 3 года колонии и запрет работать на руководящих должностях в медицине на срок 2 года.

Что касается остальных участников дела, то их приговорили к условным срокам. Так, Алексей Санкеев получил 2,5 года условно, Алексей Бондаренко - 2 года условно, Максим Колобов - 2,5 года условно, Наталья Середавина и Елена Львова - по 2 года условно.

Напомним, следствие считает, что Шатило и его заместитель заключили между с ООО «ЦЭХ – Здоровье» соглашение, которое ограничивало конкуренцию. По нему «ЦЭХ – Здоровье» не должно было участвовать в электронном аукционе на ремонт дорогого медицинского оборудования регионального минздрава. В итоге аукцион выиграло ООО «СМТ». После этого Шатило заключил госконтракт с 23-я учреждениями здравоохранения Самарской области на общую сумму больше 768 млн рублей. При этом начальная сумма контракта составляла 772 млн рублей, то есть снижение стоимости было незначительное. Отметим, что все подсудимые факт сговора отрицают.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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