На окраине Самары ради веломарафона перекроют движение транспорта

СЕГОДНЯ 07:58 2019-08-01T08:04:29+03:00

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В это воскресенье, 4 августа, на окраине Самары ограничат движение транспорта. Проезд перекроют из-за проведения в поселке Управленческий веломарафона «Сокольи Горы». Об этом сообщает пресс-служба администрации Самары.

- С 8:00 до 15:30 4 августа будет закрыто движение по дороге на кладбище «Лесное» от лыжной базы «Чайка» до поворота на кладбище «Лесное», - отмечают в мэрии.

Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее планировать свой маршрут движения.

Временная схема ограничения движения

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Ограничения будут действовать два дня (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU