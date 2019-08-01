На окраине Самары ради веломарафона перекроют движение транспорта
В это воскресенье, 4 августа, на окраине Самары ограничат движение транспорта. Проезд перекроют из-за проведения в поселке Управленческий веломарафона «Сокольи Горы». Об этом сообщает пресс-служба администрации Самары.
- С 8:00 до 15:30 4 августа будет закрыто движение по дороге на кладбище «Лесное» от лыжной базы «Чайка» до поворота на кладбище «Лесное», - отмечают в мэрии.
Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее планировать свой маршрут движения.
Временная схема ограничения движения
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ИСТОЧНИК KP.RU