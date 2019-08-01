2019-08-01T08:04:29+03:00
Общество

На окраине Самары ради веломарафона перекроют движение транспорта

Ограничение будет действовать в первой половине дня 4 августа
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Веломарафон пройдет в поселке УправленческийВеломарафон пройдет в поселке Управленческий
Изменить размер текста:

В это воскресенье, 4 августа, на окраине Самары ограничат движение транспорта. Проезд перекроют из-за проведения в поселке Управленческий веломарафона «Сокольи Горы». Об этом сообщает пресс-служба администрации Самары.

- С 8:00 до 15:30 4 августа будет закрыто движение по дороге на кладбище «Лесное» от лыжной базы «Чайка» до поворота на кладбище «Лесное», - отмечают в мэрии.

Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее планировать свой маршрут движения.

Временная схема ограничения движения

Временная схема ограничения движения

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вместо машин велосипеды? В Самаре из-за велосоревнований перекроют дороги

Ограничения будут действовать два дня (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24