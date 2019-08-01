2019-08-01T09:31:39+03:00
Общество

Светофоры включили, а блоки не убрали: движение по улице Шоссейной в Самаре 1 августа не открыли

Горожане возмущаются, что из-за несогласованности ведомств им приходится стоять в пробке
Анастасия ФИЛАТОВА
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Транспортные страдания жителей Куйбышевского района пока не заканчиваютсяТранспортные страдания жителей Куйбышевского района пока не заканчиваютсяФото: Twitter.com
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Улицу Шоссейную в Самаре, по которой планировали запустить движение 1 августа, так и не открыли. Между тем местные жители сообщают, что светофор там уже включили, а вот бетонные блоки до сих пор стоят. В итоге там на прилегающих улицах образовались серьезные заторы.

- Кто-то понесет ответственность за срыв сроков перекрытия? Кто включил светофор на перекрытом участке и зачем уже изменена схема движения? Куйбышевский район должен максимально выстрадать, чтобы Фрунзенский мост ценили дольше?! - возмущаются в Твиттере самарцы.

По словам представителей «Дорсигнала», к ним поступила информация от подрядчика о необходимости включить светофоры на пересечении улицы Шоссейной с улицами Народной и Казачьей, чтобы в ночь открыть движение. Однако по состоянию на 5:00 на улице Шоссейной в сторону нового моста все еще стояли блоки.

В департаменте транспорта Самары, в свою очередь, сообщили, что открытие движения с ними никто не согласовывал. Кроме того, никаких распоряжений о включении светофоров от них не поступало. Чиновники пообещали разобраться с ситуацией в течение сегодняшнего дня. При этом ранее они сообщали, что в ближайшее время на улице Шоссейной могут открыть технический проезд для всех видов транспорта, но за исключением общественного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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