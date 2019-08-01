Участок улицы Шоссейной в Самаре останется закрытым до конца августа

СЕГОДНЯ 10:16 2019-08-01T10:19:44+03:00

До конца августа улица Шоссейная будет закрыта для движения Фото: Twitter.com

Речь идет об отрезке от улицы Народной до улицы Казачьей

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В департаменте транспорта Самары прояснили ситуацию с перекрытием улицы Шоссейной на участке от улицы Народной до улицы Казачьей. Напомним, проезд там должны были открыть 1 августа, но этого так и не произошло. Теперь выяснилось, что до конца этого месяца движение по дороге не запустят.

- Участок улицы Шоссейной закрыт для движения по распоряжению первого заместителя главы Самары Владимира Василенко до 31 августа. Сейчас этот отрезок дороги является строительной площадкой, - сообщили в Твиттере представители дептранса.

По словам чиновников, в настоящее время прорабатывается возможность организации на данном участке проезд, чтобы снизить нагрузку на объездные дороги — это улицы Казачья, Осетинская и Народная. Этим вопросом занимается министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU