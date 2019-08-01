2019-08-01T11:57:16+03:00
Общество

Нашелся подрядчик, который почти за 72 млн рублей построит новый трамвайный поворот к «Самара Арене»

Поворот обустроят для трамваев, курсирующих со стороны 15 микрорайона
Анастасия ФИЛАТОВА
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Подрядчик должен будет сделать новый поворот за 6 месяцевПодрядчик должен будет сделать новый поворот за 6 месяцевФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре подвели итоги аукциона по выбору подрядчика для строительства нового трамвайного поворота к стадиону «Самара Арена» на пересечении Московского шоссе и улицы Ташкентской. Речь идет о тех трамваях, которые ездят со стороны 15 микрорайона.

- На торги была подана только одна заявка — от АО «ВТС Метро». Эта компания и была признана победителем. Цена договора между заказчиком — МП «Трамвайно-троллейбусное управление» — и подрядчиком составит 71,7 млн рублей, - говорится в протоколе конкурсной комиссии, размещенном на сайте госзакупок.

Напомним, компании предстоит построить правый поворот для трамваев в течение 6 месяцев с момента подписания контракта. В список работ входят переустройство сетей электроснабжения, обустройство стрелочного перевода и контактной сети, а также установка освещения и светофора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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