Нашелся подрядчик, который почти за 72 млн рублей построит новый трамвайный поворот к «Самара Арене»
В Самаре подвели итоги аукциона по выбору подрядчика для строительства нового трамвайного поворота к стадиону «Самара Арена» на пересечении Московского шоссе и улицы Ташкентской. Речь идет о тех трамваях, которые ездят со стороны 15 микрорайона.
- На торги была подана только одна заявка — от АО «ВТС Метро». Эта компания и была признана победителем. Цена договора между заказчиком — МП «Трамвайно-троллейбусное управление» — и подрядчиком составит 71,7 млн рублей, - говорится в протоколе конкурсной комиссии, размещенном на сайте госзакупок.
Напомним, компании предстоит построить правый поворот для трамваев в течение 6 месяцев с момента подписания контракта. В список работ входят переустройство сетей электроснабжения, обустройство стрелочного перевода и контактной сети, а также установка освещения и светофора.
ИСТОЧНИК KP.RU