Нашелся подрядчик, который почти за 72 млн рублей построит новый трамвайный поворот к «Самара Арене»

СЕГОДНЯ 11:57 2019-08-01T11:57:16+03:00

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В Самаре подвели итоги аукциона по выбору подрядчика для строительства нового трамвайного поворота к стадиону «Самара Арена» на пересечении Московского шоссе и улицы Ташкентской. Речь идет о тех трамваях, которые ездят со стороны 15 микрорайона.

- На торги была подана только одна заявка — от АО «ВТС Метро». Эта компания и была признана победителем. Цена договора между заказчиком — МП «Трамвайно-троллейбусное управление» — и подрядчиком составит 71,7 млн рублей, - говорится в протоколе конкурсной комиссии, размещенном на сайте госзакупок.

Напомним, компании предстоит построить правый поворот для трамваев в течение 6 месяцев с момента подписания контракта. В список работ входят переустройство сетей электроснабжения, обустройство стрелочного перевода и контактной сети, а также установка освещения и светофора.

ИСТОЧНИК KP.RU