«Пластилинового дождя» этим летом в Самаре не будет

СЕГОДНЯ 12:19 2019-08-01T12:20:19+03:00

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Фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь», который почти каждый август проводился в Самаре, в этом году не состоится. Организаторы решили не проводить его.

- Организация фестиваля - дело очень сложное и финансово затратное. В этом году средства на его проведение не выделили. Но мы не опускаем руки и искренне надеемся, что в следующем году фестиваль вернется в Самару, станет еще лучше и интереснее для зрителей, - сообщили на своей странице в соцсети организаторы «Пластилинового дождя».

Напомним, что летом 2017 года фестиваля тоже не было. Его отменили из-за того, что Струковский сад, где он обычно проходит, был закрыт на реконструкцию. В 2018 году поначалу тоже сообщалось, что «Пластилинового дождя» из-за недостатка финансирования не будет, однако потом проблему удалось решить, и фестиваль в итоге состоялся.

ИСТОЧНИК KP.RU