2019-08-01T15:53:52+03:00
Происшествия

В Самаре двое мужчин за 80 тысяч рублей сожгли припаркованный возле госучреждения внедорожник

Полицейские уже задержали и поджигателей, и заказчика преступления
Анастасия ФИЛАТОВА
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Иномарку сожгли в ноябре 2018 года на улице ДыбенкоИномарку сожгли в ноябре 2018 года на улице ДыбенкоФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Самаре полицейские раскрыли поджог внедорожника Toyota Land Cruiser, который принадлежал 36-летнему чиновнику. Произошло это в ноябре прошлого года возле госучреждения на улице Дыбенко.

- По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Недавно по подозрению в его совершении были задержаны 32-летний и 34-летний мужчины. Они сознались в содеянном, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские выяснили, что злоумышленники подожгли внедорожник за вознаграждение в 80 тысяч рублей. Деньги они получили от ранее судимого 35-летнего местного жителя. Заказчик тоже был найден и задержан. Мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас следователи продолжают разбираться в деталях преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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