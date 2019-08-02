У регбийного клуба «Самара» нет денег, чтобы завершить групповой этап Высшей лиги

СЕГОДНЯ 08:24 2019-08-02T08:24:41+03:00

Команда должна 11 августа встретиться в Перми с «Витязем», однако средств на выезд нет. Минспорт региона клуб не финансирует

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У регбийного клуба «Самара» нет денег на то, чтобы сыграть заключительный выездной матч группового этапа Высшей лиги (второго в системе дивизионов чемпионата России) против «Витязя». Матч должен пройти 11 августа в Перми. Об этом корреспонденту «КП-Самара» рассказал тренер РК «Самара» Максим Саврасов.

- У нас осталось две игры группового этапа по регби-15. Но финансов на проведение этих игр нет. 4 числа сыграем домашнюю игру против «Красного города», а по поводу выезда в Пермь – будем уже думать, - сказал Максим Саврасов.

Представитель «Самары» надеется, что команде удастся найти деньги, чтобы отправиться на выездную игру.

Регбийный клуб «Самара», несмотря на то, что играет в Высшей лиги, не является профессиональным. Все игроки – любители, которые работают или учатся, а тренируются по вечерам. Правительство региона не оказывает команде финансовую поддержку для чемпионата по регби-15. Спонсоров клуб пока также не нашел.

Напомним, следующий домашний матч «Самара» проведет 4 августа на стадионе «Локомотив». Встреча начнется в 11:00 по местному времени. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU