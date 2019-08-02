2019-08-02T13:58:32+03:00
Происшествия

В Самаре адвоката, заказавшего за 2 миллиона убийство своей бывшей, отправили в СИЗО

Расследование уголовного дела продолжается, не исключено, что мужчина обжалует решение суда
Михаил ГОРЮНОВ
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Юрист, который пытался заказать убийство бывшей возлюбленной, проведет 2 месяца под стражейЮрист, который пытался заказать убийство бывшей возлюбленной, проведет 2 месяца под стражейФото: соцсети
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В Самарском районном суде только что избрали меру пресечения 47-летнему Михаилу Артюхову. Адвоката подозревают в организации заказного убийства своей бывшей сожительницы.

- Ходатайство следствия об избрании подозреваемому меры пресечения в виде ареста на 2 месяца удовлетворено. Артюхов отправлен под стражу на 2 месяца - до 31 сентября, - сообщили в суде корреспонденту "Комсомольской правде - Самара" в суде.

Сам юрист свою вину не признает. Сейчас расследование продолжается. Не исключено, что защита адвоката обжалует принятое решение.

Как считают следователи, мужчина обратился к киллеру 12 июля. С бывшей возлюбленной у него не сложились отношения и он ей решил таким образом отомстить. Исполнитель не решился брать грех на душу и пошел к силовикам. Артюхова задержали 31 июля в Тольятти, после того, как он передал наемнику 2 миллиона рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

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