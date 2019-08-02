В Самаре адвоката, заказавшего за 2 миллиона убийство своей бывшей, отправили в СИЗО
В Самарском районном суде только что избрали меру пресечения 47-летнему Михаилу Артюхову. Адвоката подозревают в организации заказного убийства своей бывшей сожительницы.
- Ходатайство следствия об избрании подозреваемому меры пресечения в виде ареста на 2 месяца удовлетворено. Артюхов отправлен под стражу на 2 месяца - до 31 сентября, - сообщили в суде корреспонденту "Комсомольской правде - Самара" в суде.
Сам юрист свою вину не признает. Сейчас расследование продолжается. Не исключено, что защита адвоката обжалует принятое решение.
Как считают следователи, мужчина обратился к киллеру 12 июля. С бывшей возлюбленной у него не сложились отношения и он ей решил таким образом отомстить. Исполнитель не решился брать грех на душу и пошел к силовикам. Артюхова задержали 31 июля в Тольятти, после того, как он передал наемнику 2 миллиона рублей
ИСТОЧНИК KP.RU