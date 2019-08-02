В самарской школе № 46, где обвалился потолок, обновили кровлю

СЕГОДНЯ 14:23 2019-08-02T14:23:39+03:00

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В Самаре завершается капитальный ремонт школы № 46 на улице Советской Армии, где два года назад в одном из кабинетов обвалился потолок. Ученики смогут вернуться в свою альма-матер уже в этом году.

- В здании завершена отделка внутренних помещений на 4 этаже, а в кабинетах начали собирать и устанавливать мебель. Для школы закупили современное интерактивное оборудование. Полностью готовы фасад и кровля, - сообщили в пресс-службе городской мэрии.

В школе обновят спортивный и актовый залы. Там, а также в столовой, внутренняя отделка еще продолжается. В течение месяца строители должны благоустроить и пришкольную территорию. Завершить все работы должны к началу учебного года — 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU