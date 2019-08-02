Грабитель вскрыл квартиру 24-летнего нижегородского депутата-поэта, но унес только швейцарские часы

СЕГОДНЯ 15:03 2019-08-02T15:05:40+03:00

Пока непонятно, почему генеральный директор литклуба "Любовь и добро" с политическими амбициями не лишился других ценностей

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В Нижнем Новгороде очень странные грабители забрались в квартиру 24-летнего депутата Афонинского сельсовета Ильи Балашова. Воришки потратили много усилий для того, чтобы вскрыть дверь в квартиру, но решили ограничиться очень скромной добычей. У юного поэта-литератора, делающего политическую карьеру, унесли лишь швейцарские часы. Любимые ходики молодой человек оценил в 22 тыс рублей.

- Грабитель изрядно наследил: оставил отпечатки пальцев на лестнице, входной двери и двери в комнату, а также след от обуви на полу в комнате, - рассказали источники КП-Самара.

Пока непонятно, почему грабитель оказался таким нежадным человеком. Или же в жилище генерального директора литклуба "Любовь и добро" не было никаких других ценностей? В этих тайнах предстоит разобраться полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU