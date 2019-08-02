Самарский молочный завод станет самым современным в мире

СЕГОДНЯ 15:19 2019-08-02T15:19:35+03:00

Продуктовый портфель предприятия будет очень разнообразным – это как раз то, что российский потребитель хочет видеть на рынке: новинки и инновации

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Губернатор Самарской области подписал с гендиректором АО "Данон Россия" Чарли Капетти соглашение о сотрудничестве. На территории региона компания будет реализовать крупный инвестпроект с объемом вложений в 4 млрд рублей. Он рассчитан до конца 2020 года и является вторым этапом большой модернизации самарского завода. После модернизации самарский завод станет самым современным в мире. Это будет инновационный центр международной компании.

- В ходе реализации масштабных проектов всегда возникают какие-то сложности – это часто связано с инфраструктурным обеспечением, с дополнительной подготовкой кадров. По всем вопросам этот проект будет сопровождаться Правительством региона. Наша общая задача состоит в том, чтобы проект успешно реализовался и в самые короткие сроки окупился. Мы понимаем, что здесь тоже наша зона ответственности, - отметил Дмитрий Азаров, комментируя участие регионального правительства в проекте.

Чарли Капетти отметил, что в итоге количество наименований выпускаемой продукции вырастет в два раза, до 110 наименований. Всего будет создано 36 высокотехнологичных рабочих мест, закупать молока будут в полтора раза больше. По его словам, компания решила вложиться в самарское производство потому что регион удачно расположен и персонал на предприятии высоко квалифицирован.

- Мы рады, что наши усилия по созданию благоприятного инвестиционного климата на территории региона находят отзыв у бизнес-сообщества, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Мы повышаем свои рейтинговые позиции, и это создает дополнительные условия для привлечения инвестиций в Самарскую область

ИСТОЧНИК KP.RU