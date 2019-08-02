Член регионального штаба ОНФ Вадим Нуждин показал, как разбивал кирпичи рукой во время службы в ВДВ

СЕГОДНЯ 19:24 2019-08-02T19:24:05+03:00

Такого не увидеть в голливудских боевиках, а простые русские вдвшники так могут!

Общественник опубликовал видео 92-го года, посмотрев которое, ему бы позавидовал Ван Дамм

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В пятницу, 2 августа, в День ВДВ член регионального штаба Общероссийского народного фронта и координатор проекта «За честные закупки» в Самарской области Вадим Нуждин вспомнил свою службу в «войсках дяди Васи».

- Принимаю поздравления и сам поздравляю военнослужащих, ветеранов ВДВ и их семьи с Днём ВДВ! Служили, служим и будем служить достойным примером мужества, отваги, героизма и образцового выполнения воинского долга! Братья, никто кроме нас!

Теплые слова для сослуживцев выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища подкрепил видео из личного архива. Там, будущий «подполковник справедливости», сначала ломает рукой стопку кирпичей, а потом и разбивает один своей головой.

Вадим Нуждин показал, как служил в ВДВ.

ИСТОЧНИК KP.RU