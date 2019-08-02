2019-08-02T19:24:05+03:00
Политика

Член регионального штаба ОНФ Вадим Нуждин показал, как разбивал кирпичи рукой во время службы в ВДВ

Общественник опубликовал видео 92-го года, посмотрев которое, ему бы позавидовал Ван Дамм
Кирилл КАРИМОВ
Поделиться:
Такого не увидеть в голливудских боевиках, а простые русские вдвшники так могут!Такого не увидеть в голливудских боевиках, а простые русские вдвшники так могут!
Изменить размер текста:

В пятницу, 2 августа, в День ВДВ член регионального штаба Общероссийского народного фронта и координатор проекта «За честные закупки» в Самарской области Вадим Нуждин вспомнил свою службу в «войсках дяди Васи».

- Принимаю поздравления и сам поздравляю военнослужащих, ветеранов ВДВ и их семьи с Днём ВДВ! Служили, служим и будем служить достойным примером мужества, отваги, героизма и образцового выполнения воинского долга! Братья, никто кроме нас!

Теплые слова для сослуживцев выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища подкрепил видео из личного архива. Там, будущий «подполковник справедливости», сначала ломает рукой стопку кирпичей, а потом и разбивает один своей головой.

Вадим Нуждин показал, как служил в ВДВ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области ищут молодого автомобильного угонщика
На 5-й просеке в Самаре построят новую школу, участок под нее передан городу
Банду торговцев «спайсом» будут судить в Самарской области
На жилье для детей-сирот в Самарской области направят 371 млн рублей
Молодежка «Крыльев Советов» пропустила гол и проиграла «Локомотиву»
Куйбышевский район Самары хотят возглавить безработный и чиновник минЖКХ
Соболева не отдадим! Самарский губернатор готов защищать самарского нападающего от любых трансферных предложений
В выходные на самарской набережной выступят «Тушь», капоэристы и барабанщики
В Самаре 3 августа перекроют движение по дублеру Московского шоссе
В Самарской области полицейские помогли автомобилистке, которая потеряла сознание за рулем
Появились патентные изображения электромобиля, который в декабре начнут производить в Тольятти
Самарский молочный завод станет самым современным в мире
Грабитель вскрыл квартиру 24-летнего нижегородского депутата-поэта, но унес только швейцарские часы
Погода на выходные 3-4 августа в Самаре: жара возвращаться пока не собирается
В Самарской области в июле приставы нашли среди отдыхающих на воде 54 должника
Это что, намек? Тольяттинцев шокировала реклама надгробных памятников под окнами больницы
В самарской школе № 46, где обвалился потолок, обновили кровлю
В Самаре адвоката, заказавшего за 2 миллиона убийство своей бывшей, отправили в СИЗО
В Отрадном ВАЗ занесло на «встречку» под колеса грузовика: пострадала пассажирка легковушки
Более 2,2 тысяч игр стали доступны самарцам на «Игровом Маркете» от «Ростелеком»
В Самаре в День физкультурника устроят забег с фонариками на лбу и концерт
Чтобы успеть к сроку: в Самаре детский сад на Ташкентской будут строить круглосуточно
В Тольятти главный инженер, по вине которого опрокинулся батут с детьми, может избежать уголовного наказания
В Самаре из-за ремонта проспекта Кирова транспорт пустят в объезд
Геннадия Котельникова назначили на пост президента самарского медуниверситета
В Самаре улицу Куйбышева сделают пешеходной ради фестиваля цветов
В Самаре свидетельства о рождении ребенка начали выдавать при выписке из роддома