Член регионального штаба ОНФ Вадим Нуждин показал, как разбивал кирпичи рукой во время службы в ВДВ
В пятницу, 2 августа, в День ВДВ член регионального штаба Общероссийского народного фронта и координатор проекта «За честные закупки» в Самарской области Вадим Нуждин вспомнил свою службу в «войсках дяди Васи».
- Принимаю поздравления и сам поздравляю военнослужащих, ветеранов ВДВ и их семьи с Днём ВДВ! Служили, служим и будем служить достойным примером мужества, отваги, героизма и образцового выполнения воинского долга! Братья, никто кроме нас!
Теплые слова для сослуживцев выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища подкрепил видео из личного архива. Там, будущий «подполковник справедливости», сначала ломает рукой стопку кирпичей, а потом и разбивает один своей головой.
Вадим Нуждин показал, как служил в ВДВ.
ИСТОЧНИК KP.RU