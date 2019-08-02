2019-08-02T21:36:11+03:00
Общество

Губернатор Самарской области потребовал сохранить общественные пространства и дороги, построенные к ЧМ-2018

А еще, в Самаре продолжается реализация проекта «Формирование комфортной городской среды»
Кирилл КАРИМОВ
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Работы по благоустройству не прекращаются в городеРаботы по благоустройству не прекращаются в городеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Глава региона Дмитрий Азаров и мэр Самары Елена Лапушкина провели рабочую встречу, на которой говорилось о благоустройстве областной столицы. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

До конца 2019 года в Самаре в рамках программы «Комфортная городская среда» 40 дворов, а также знаковые площади и скверы в разных районах города — бульвар Металлургов, территория около храма Кирилла и Мефодия, Крымская площадь, сквер имени В. Фадеева.

Сейчас проходит общественное голосование о планах на 2020 года. Азаров заметил, что необходимо организовывать площадки для выгула домашних животных. Поступают в правительство просьбы от приютов для безнадзорных животных. Дмитрий Азаров поручил мэру города уделить внимание работе с ними. В случае, если городским властям потребуется помощь региона, правительство готово ее оказать.

Отдельно было обсуждено сохранение наследия ЧМ-2018 по футболу, созданного в Самаре.

- Все дороги, общественные пространства, пешеходные зоны, тротуары, фасады, - все, что было создано, необходимо бережно сохранять, - заявил губернатор.

Те объекты, которые не были приведены в порядок к первенству и были огорожены заборами, необходимо приводить в порядок. Городу нужно внимательно отслеживать и реагировать на возникающие жалобы по появлению на прежних местах незаконных рекламных конструкций и торговых точек, которые были ликвидированы накануне ЧМ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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