2019-08-03T16:02:50+03:00
Общество

Самарские чиновники объяснили, почему на «Пластилиновый дождь» не хватило денег

В 2019 году фестиваль проводить не будут
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фестиваль отменили из-за нехватки финансированияФестиваль отменили из-за нехватки финансированияФото: Архив "КП"
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В министерстве культуры Самарской области прокомментировали ситуацию с отменой фестиваля уличных театров «Пластилиновый дождь» в 2019 году, который, как правило проводится в последние выходные августа.

- Традиционно финансовую поддержку проекту оказывает департамент по делам молодежи Самарской области. Тем не менее, в 2016 году мы предоставляли «Пластилиновому дождю» грант на проведение фестиваля. В этом году организаторы за поддержкой в министерство не обращались, - сообщили в Твиттере представители минкульта.

В департаменте по делам молодежи, в свою очередь, отметили, что отдельные средства на проведение фестиваля им не выделялись, пишет «Другой город». Чиновники заявили, что предлагали организаторам частичную финансовую помощь, принять участие в конкурсах на предоставление грантов и субсидий или провести фестиваль в рамках другого мероприятия, однако они ни одной из этих возможностей не воспользовались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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