2019-08-04T12:03:24+03:00
Общество

Надо еще столько же: самарцы собрали на проверку мусорной реформы 130 тысяч рублей

Жители Самары не согласны с тарифами, которые сейчас существуют в городе
Михаил ГОРЮНОВ
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Жители города по-прежнему недовольны мусорной реформойЖители города по-прежнему недовольны мусорной реформойФото: Антон ЧЕРЕПОК
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В Самаре продолжают собирать деньги на две независимые экспертизы мусорной реформы. Активисты о ней объявили в 20 числах июля. За это время удалось накопить весьма приличную сумму.

- На сегодняшний день усилиями общественников и истцов собрано около 130 тысяч рублей. Из 260 тысяч, необходимых на обе экспертизы. Есть ещё время совместными усилиями попытаться изменить жизнь области к лучшему и пересмотреть грабительские тарифы на вывоз мусора, - пишет в твиттере эксперт-аудитор Юлия.

В комментариях некоторые сомневаются, что деньги пойдут по назначению. Впрочем, инициаторы успокаивают горожан, утверждая, что все собранные деньги пойдут на нужное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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