2019-08-04T20:19:43+03:00
Происшествия

Эвакуировали детей и взрослых: в центре Самары на Чапаевской произошел серьезный пожар

К счастью, на пожаре на улице Чапаевской никто не пострадал
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
На месте пожара собралась большая толпа зевакНа месте пожара собралась большая толпа зевакФото: скрин с видео
Изменить размер текста:

Серьезный пожар сегодня вечером, 4 августа, произошел в Самаре. На улице Чапаевской, 66, по словам очевидцев, загорелся гараж. Специалистам информация о возгорании поступила в 20-28.

- На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение гаража на площади 50 кв. м. Существовала угроза распространения огня на соседний двух этажный многоквартирный дом, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

Из дома, подвергнутого опасности, эвакуировали 19 человек, из них шестеро - дети. В результате оперативных действий пожарных угроза распространения пламени на жилой дом была снята. На месте происшествия работали 22 огнеборца и 6 единиц техники. К счастью, обошлось без пострадавших. Причину возникновения огня и ущерб от него устанавливают специалисты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пожар в двухэтажном доме на Галактионовской в Самаре потушили

На тушение пламени у пожарных ушло около 50 минут (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тольятти на перекрестке сбили пенсионерку
Поднял весь дом на уши из-за еды: в Сызрани пожарные выезжали на подгоревшую пищу
Возле Политеха в Самаре "Шевроле Нива" упала на крышу после ДТП
В Самарской области фура улетела в кювет и получила серьезные повреждения
В Самарской области мужчина выловил червивого карася с язвой и ужаснулся
Заподозрила мужа в измене: в Самаре голая женщина выбросила из квартиры вещи и устроила скандал на всю улицу
Гроза, дождь и сильный ветер: в Самаре обещают плохую погоду в понедельник 5 августа
Очевидцы: в Самарской области подросток на "Тойоте" насмерть сбил отца двоих детей
Надо еще столько же: самарцы собрали на проверку мусорной реформы 130 тысяч рублей
Пока не рассчитаются: суд Тольятти запретил "Фабрике продуктов ВС" привлекать новых клиентов
"Конкурс объявлен по недомыслию министерства": в Струковском саду не будут строить здание Драмтеатра
"Женщину-водителя зажало, пассажир сломал бедро": появилось видео жуткой аварии под Самарой
В центре Кинеля установили паровозик, посвященный основанию железнодорожной станции
В Самаре прощаются с заслуженным врачом РФ Владимиром Сухаревым, который скончался накануне
Жених из Самары пропал перед собственной свадьбой в Сызрани
В Самарской области объявили штормовое предупреждение из-за высокой опасности лесных пожаров
В Самаре на Ленинской из-под асфальта пробился «ключ» воды
Губернатор Дмитрий Азаров пообещал помочь пролиться «Пластилиновому дождю» над Самарой
Обида и неудача: Миодраг Божович рассказал, почему «Крылья Советов» проиграли «Локомотиву»
В Жигулевске чиновник приукрасил действительность и попал под уголовную статью
Сотрудники Счетной палаты попросили приравнять их к госслужащим и сделать оклад как у министров