2019-08-05T11:19:42+03:00
Общество

Заслуженный артист Ингушетии снял в Самаре клип на песню про учителей

В съемках видео приняли участие ученики школы № 42 [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
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Певец Михаил Морозов посвятил свою песню всем причастным к профессии преподавателя людямПевец Михаил Морозов посвятил свою песню всем причастным к профессии преподавателя людямФото: Скриншот с видео
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Уроженец Самары, певец Михаил Морозов снял клип на свою новую песню. Композиция получила название «Учителям». Посвятил ее музыкант всем тем, кто связан с профессией преподавателя.

- Над аудиозаписью моей песни «Учителям» серьезно поработал мой московский друг - музыкант, звукорежиссер и саундпродюсер Валерий Волков. Автор клипа - Дмитрий Ионов. В клипе снялись ученики школы № 42 - написал Михаил Морозов в своем Фейсбуке.

Отметим, что Михаил Морозов является исполнителем романсов, патриотических песен и является заслуженным артистом Республики Ингушетии. Он активно гастролирует по городам России и даже за рубежом.

Клип Михаила Морозова на песню "Учителям".Режиссёр - Дмитрий Ионов. В клипе снимались наши любимые друзья: Дмитрий Зануда, Наталья Гулько, Сергей Дубик, Ильдар Есаков, Алёна Оболенская, Константин Панфилов, Евгений Долганов, Юлия Генгут и ученики школы N 42.

ИСТОЧНИК KP.RU

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