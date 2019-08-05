2019-08-05T12:07:42+03:00
Происшествия

В Самарской области водителя «семерки» зажало в салоне после «встречи» с грузовиком

Молодой человек не справился с управлением и спровоцировал серьезное ДТП
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ПСС Самарской областиФото: ПСС Самарской области
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Утром в понедельник, 5 августа, на 35 км дороги «Кинель — Богатое» в Кинельском районе произошло ДТП. В районе села Красносамарское около 7:40 столкнулись автомобиль ВАЗ-2107 и «КамАЗ».

- По предварительным данным, 24-летний водитель легкового автомобиля не справился с управлением и столкнулся с грузовиком, который двигался во встречном направлении. От удара «семерка» опрокинулась в кювет, - сообщили в пресс-службе ПСС Самарской области.

На момент аварии в легковушке находились два человека: пассажир сам выбрался из машины, а водителя зажало в салоне. Чтобы достать молодого человека из машины, спасатели использовали гидроинструмент. Они срезали крышу, стойки и двери «семерки», а потом извлекли водителя. В 9:10 пострадавших передали медикам скорой помощи, которые увезли их в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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