В Самаре курьеры «Яндекс.Еды» помогут искать пропавших людей

СЕГОДНЯ 12:57 2019-08-05T12:57:12+03:00

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В Самаре у поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» появились новые помощники. Теперь в поиске пропавших людей волонтерам будут помогать курьеры сервиса «Яндекс.Еда».

- Мы провели опрос среди партнеров курьерских служб: 90% согласны участвовать в поиске пропавших. Те, кто готов помогать, будут получать сообщения о людях, которых ищет «Лиза Алерт». Если курьер заметит похожего человека, он сможет быстро связаться с волонтерами поисково-спасательного отряда, - рассказали представители сервиса «Яндекс.Еда».

Помимо Самары «Лиза Алерт» и «Яндекс.Еда» будут сотрудничать и в других городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Сочи, Тюмени, Красноярске, Казани и др. Напомним, что с декабря 2018 года свою помощь в поиске пропавших людей оказывают и водители «Яндекс.Такси». Они уже неоднократно помогали поисковому отряду.

ИСТОЧНИК KP.RU