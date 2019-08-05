Директор нацпарка «Самарская Лука» после обысков покинул свой пост

СЕГОДНЯ 15:53 2019-08-05T15:53:47+03:00

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Директор национального парка «Самарская Лука» Александр Губернаторов покинул свой пост, который он занимал с 2007 года. О его увольнении в Твиттере сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

- Александр Губернаторов, увольнения которого я пообещал добиться, написал заявление об уходе. Это не отменяет уголовно-правовых и иных вопросов к нему, - отметил народный избранник.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в доме Александра Губернаторова и в администрации нацпарка прошил обыски. Поводом для этого послужило недавно возбужденное в отношении сотрудников «Самарской Луки» уголовного дела по факту мошенничества.

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ИСТОЧНИК KP.RU