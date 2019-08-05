В Самаре начали сносить торговые палатки на Кировском рынке
В понедельник, 5 августа, в Самаре на Кировский рынок приехала тяжелая техника и начала сносить торговые павильоны. Под демонтаж попала та часть, которая расположена неподалеку от железнодорожных путей. Горожане засняли снос палаток на видео и выложили в соцсети.
Интернет-пользователей эта новость разделила на два лагеря: кто-то расстроился, что теперь им негде будет покупать одежду, а кто-то наоборот порадовался, что рынка больше не будет. Однако в споре появилась и третья сторона. Знающие люди объяснили, что сносят только часть Кировского рынка.
- Там только часть убирают, которая близко к железной дороге. Около 150 палаток, - рассказали горожане.
Напомним, ранее стало известно, что некоторые торговые ряды рынка хотят снести потому, что они находятся в зоне безопасности железной дороги. Там на основе станции Пятилетка хотят сделать транспортно-пересадочный узел. Полностью завершить этот процесс планируют до 2022 года.
В Самаре сносят палатки на Кировском рынке.Видео: Самара Город | 163
ИСТОЧНИК KP.RU