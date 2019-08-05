В Самаре начали сносить торговые палатки на Кировском рынке

СЕГОДНЯ 16:42 2019-08-05T16:44:01+03:00

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В понедельник, 5 августа, в Самаре на Кировский рынок приехала тяжелая техника и начала сносить торговые павильоны. Под демонтаж попала та часть, которая расположена неподалеку от железнодорожных путей. Горожане засняли снос палаток на видео и выложили в соцсети.

Интернет-пользователей эта новость разделила на два лагеря: кто-то расстроился, что теперь им негде будет покупать одежду, а кто-то наоборот порадовался, что рынка больше не будет. Однако в споре появилась и третья сторона. Знающие люди объяснили, что сносят только часть Кировского рынка.

- Там только часть убирают, которая близко к железной дороге. Около 150 палаток, - рассказали горожане.

Напомним, ранее стало известно, что некоторые торговые ряды рынка хотят снести потому, что они находятся в зоне безопасности железной дороги. Там на основе станции Пятилетка хотят сделать транспортно-пересадочный узел. Полностью завершить этот процесс планируют до 2022 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="288" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/724163" frameborder="0"></iframe> В Самаре сносят палатки на Кировском рынке.Видео: Самара Город | 163

ИСТОЧНИК KP.RU