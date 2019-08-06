2019-08-06T07:57:41+03:00
Общество

Ливень 5 августа в Самарской области побил 74-летний рекорд

В регионе был перекрыт абсолютный суточный максимум осадков
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Кристина АдонинаФото: Кристина АдонинаФото: vk.com
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Сильный дождь, который обрушился на Самарскую область в понедельник, 5 августа, не только превратил дороги в моря, но еще и установил новый рекорд. Вчера в двух населенных пунктах региона был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков.

- В Тольятти 5 августа выпало 42 мм осадков, отклонение от предыдущего значения максимума количества осадков, которое было зафиксировано в 1976 году, составило 9,6 мм. В Новодевичье вчера выпало 45,5 мм осадков, это на 15,7 мм осадков больше, чем в 1945 году, - сообщили в Приволжском УГМС.

По прогнозам синоптиков, дождь задержится в Самарской области как минимум до четверга, 8 августа. Он будет кратковременный и будет идти лишь местами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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