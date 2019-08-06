В Самаре стая бездомных собак покусала женщину

СЕГОДНЯ 08:58 2019-08-06T08:58:18+03:00

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Жители Самары обратились к чиновникам с требованием разобраться с бродячими собаками на улицах города. Далеко не все из них безобидны и спокойны, есть и те, что ведут себя агрессивно. Так, 1 августа стая бездомных собак напала на женщину.

- На пересечении улиц Рабочей и Буянова в Самаре «живет» стая больших бездомных собак. 1 августа в 6 вечера они напали на женщину, укусили ее за ногу, была вызвана скорая помощь. Скажите, нам самим начать убивать этих собак? Или все-таки этим займутся власти? - написала в Твиттере местная жительница.

Мобильная приемная губернатора Самарской области поручила департаменту городского хозяйства и экологии Самары разобраться в ситуации. Напомним, сейчас городская мэрия ищет подрядчика, который займется поимкой и содержанием бездомных собак. По заданию ему нужно будет отловить 825 животных.

ИСТОЧНИК KP.RU