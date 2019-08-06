В Самаре бывшего главу СОФЖИ и бизнесмена подозревают в хищении 59 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:07 2019-08-06T11:09:56+03:00

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В Самаре суд арестовал местного предпринимателя Евгения Вагнера. Его подозревают в том, что он вместе с бывшим главой СОФЖИ Реналем Мязитовым похитил 59 миллионов рублей при сносе военного городка, пишет «Самарское обозрение».

По данным правоохранителей, в 2015 году СОФЖИ, когда его возглавлял Реналь Мязитов, заключил с компанией «Евроальянс», подконтрольной бизнесмену, договор на снос 38 строений на территории военного городка № 94 на 19 км Московского шоссе. Стоимость контракта составила 1,8 млн рублей. Работы были полностью выполнены до конца января 2015 года, и подрядчику их оплатили. А спустя некоторое время между СОФЖИ и стройкомпанией было заключено дополнительное соглашение. Срок исполнения перенесли на сентябрь 2016 года, а сумму оплаты повысили до 61 млн рублей. Как выяснили правоохранители, к этому времени все работы по сносу объектов в военном городке были уже завершены, то есть «Евроальянсом» были похищены более 59 млн рублей. Следователи считают, что Реналь Мязитов и Евгений Вагнер были в сговоре.

Напомним, что экс-глава СОФЖИ уже около года находится в СИЗО. Недавно к нему присоединился и бизнесмен. На днях суд Октябрьского района Самары продлил Евгению Вагнеру срок заключения под стражей до осени.

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ИСТОЧНИК KP.RU