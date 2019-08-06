2019-08-06T11:09:56+03:00
Происшествия

В Самаре бывшего главу СОФЖИ и бизнесмена подозревают в хищении 59 млн рублей

Эти деньги, как полагают следователи, были украдены при сносе военного городка
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Бизнесмена отправили в СИЗО вслед за Реналем МязитовымБизнесмена отправили в СИЗО вслед за Реналем МязитовымФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Самаре суд арестовал местного предпринимателя Евгения Вагнера. Его подозревают в том, что он вместе с бывшим главой СОФЖИ Реналем Мязитовым похитил 59 миллионов рублей при сносе военного городка, пишет «Самарское обозрение».

По данным правоохранителей, в 2015 году СОФЖИ, когда его возглавлял Реналь Мязитов, заключил с компанией «Евроальянс», подконтрольной бизнесмену, договор на снос 38 строений на территории военного городка № 94 на 19 км Московского шоссе. Стоимость контракта составила 1,8 млн рублей. Работы были полностью выполнены до конца января 2015 года, и подрядчику их оплатили. А спустя некоторое время между СОФЖИ и стройкомпанией было заключено дополнительное соглашение. Срок исполнения перенесли на сентябрь 2016 года, а сумму оплаты повысили до 61 млн рублей. Как выяснили правоохранители, к этому времени все работы по сносу объектов в военном городке были уже завершены, то есть «Евроальянсом» были похищены более 59 млн рублей. Следователи считают, что Реналь Мязитов и Евгений Вагнер были в сговоре.

Напомним, что экс-глава СОФЖИ уже около года находится в СИЗО. Недавно к нему присоединился и бизнесмен. На днях суд Октябрьского района Самары продлил Евгению Вагнеру срок заключения под стражей до осени.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Самаре возбудили уголовное дело против экс-директора СОФЖИ Реналя Мязитова

Его заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями на несколько миллионов рублей (подробности)

Бывший директор СОФЖИ Мязитов отправлен под арест на 2 месяца

Его обвиняют в многомиллионных махинациях (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тольятти двое молодых людей устроили заплыв на серфах по затопленным улицам
В Самарской области ГИБДД проведет массовую проверку автобусов
«Ростелеком» отправит победителей соревнования «Кибервызов: Новый уровень» в сочинский «Сириус»
В Самаре участок под размещение Дворца пляжных видов спорта передадут инвестору без торгов
В Самаре на улице Промышленности ВАЗ влетел в фонарный столб
«Будем бороться за возврат своих денег»: обманутые вкладчики кооператива «Фабрика Продуктов ВС» проведут массовую встречу
В Самарской области директор спецкомбината не хотел бесплатно хоронить людей и отдавал заказы жене
В Тольятти медики «скорой помощи» устроили флешмоб с бинтами
В Новокуйбышевске полицейские поймали компьютерного пирата
В Самарской области не смогли выбрать министра культуры
В Тольятти из-за сильного ливня подтопило трассу М-5 «Урал»
"Теперь это Макс!": рыболов из Казани поймал гигантского карпа в водоеме Самарской области
Проект самарской активистки по окультуриванию Металлурга поборется за грант на «Тавриде»
В «Самарской Луке» начали служебную проверку после провала туристки в туалете
В Самаре стая бездомных собак покусала женщину