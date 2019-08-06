В Тольятти дорожники откачали воду с затопленного участка трассы М-5

СЕГОДНЯ 14:59 2019-08-06T14:59:43+03:00

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В Тольятти дорожники ликвидировали последствия подтопления 974 км трассы М-5 «Урал», которое произошло из-за сильного ливня 5 августа. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор».

- Работы по откачке воды с затопленного участка велись с вечера 5 августа. Сейчас движение на отрезке от Тольятти Жигулевска затруднено, но это из-за высокой загруженности трассы, - отметили в ведомстве.

По данным представителей «Поволжуправтодора», в Тольятти на кольце 5-ВСО работают сотрудники ГИБДД. Они регулируют движение транспорта, который едет по федеральной трассе и по местным дорогам.

ИСТОЧНИК KP.RU