В Тольятти дорожники откачали воду с затопленного участка трассы М-5
Работы велись с вечера 5 августа
Фото: Юлия МинаеваФото: vk.com
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В Тольятти дорожники ликвидировали последствия подтопления 974 км трассы М-5 «Урал», которое произошло из-за сильного ливня 5 августа. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор».
- Работы по откачке воды с затопленного участка велись с вечера 5 августа. Сейчас движение на отрезке от Тольятти Жигулевска затруднено, но это из-за высокой загруженности трассы, - отметили в ведомстве.
По данным представителей «Поволжуправтодора», в Тольятти на кольце 5-ВСО работают сотрудники ГИБДД. Они регулируют движение транспорта, который едет по федеральной трассе и по местным дорогам.
ИСТОЧНИК KP.RU