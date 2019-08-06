В Тольятти из-за сильного ливня подтопило трассу М-5 «Урал»

СЕГОДНЯ 10:08 2019-08-06T10:09:53+03:00

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В понедельник, 5 августа, в Самарской области прошел сильный ливень. В результате многие дороги региона ушли под воду, а вот в Тольятти подтопило трассу М-5 «Урал».

- Сильный дождь и штормовой ветер затруднили движение на трассе М-5 в Тольятти и в районе плотины Жигулевской ГЭС. На место, где произошло подтопление (974 км), были направлены 1 экскаватор и три мотопомпы, - сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».

Водителей просят быть осторожнее и соблюдать ПДД. Как отмечают в администрации Тольятти, работы по откачке воды с городских улиц и магистралей велись всю ночь. Сейчас они продолжаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU