Куда забирают Константина Букреева: Самарская область получит нового прокурора

СЕГОДНЯ 20:06 2019-08-06T20:06:52+03:00

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Областной прокурор Константин Букреев покидает свой пост — об этом сообщает Самарское обозрение. Но вовсе не потому, что начальство недовольно результатами его работы — наоборот, его берут на повышение, в Московскую транспортную прокуратуру.

- Подчиненным об уходе Букреева объявили в прошлую пятницу. Кандидатура уже прошла согласования с генпрокурором РФ Юрием Чайкой, - сообщает анонимный источник самарской газете.

Константин Букреев трудится в Самарской области с 2016 года, когда его перевели сюда с поста начальника управления Генпрокуратуры в Центральном федеральном округе. В громких и шумных кампаниях против крупных областных бизнес-структур или руководителей органов власти он замечен не был, наиболее резонансными стали дела, которые региональная прокуратура вела по жалобам обманутых дольщиков и против нелегального игорного бизнеса. С 12 августа он уйдет в отпуск, после которого перейдет на новое место работы. По предварительной информации, и.о. прокурора области стане первый заместитель Букреева — Игорь Харитонов.

ИСТОЧНИК KP.RU