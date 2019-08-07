В Самаре на Ташкентской «Калина» влетела в трамвай
Движение общественного транспорта в сторону Барбошиной поляны встало
Фото: samara.dtp.officialФото: Instagram.com
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Утро среды, 7 августа, не задалось для самарских трамваев. В ДТП попал еще один состав. На этот раз на пересечении улиц Ташкентской и Тополей.
- Столкнулись трамвай и автомобиль «Лада Калина». Трамваи в сторону Барбошиной поляны встали, - сообщают в соцсетях очевидцы.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Информации о пострадавших нет. Подробности случившегося устанавливаются.
Напомним, что некоторое время назад ДТП с участием трамвая произошло на проспекте Кирова. Там по направлению из города сошел с рельсов второй вагон трамвая № 25. Движение по двум полосам дороги оказалось перекрыто.
ИСТОЧНИК KP.RU