В Самаре на Ташкентской «Калина» влетела в трамвай

СЕГОДНЯ 08:28 2019-08-07T08:28:09+03:00

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Утро среды, 7 августа, не задалось для самарских трамваев. В ДТП попал еще один состав. На этот раз на пересечении улиц Ташкентской и Тополей.

- Столкнулись трамвай и автомобиль «Лада Калина». Трамваи в сторону Барбошиной поляны встали, - сообщают в соцсетях очевидцы.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Информации о пострадавших нет. Подробности случившегося устанавливаются.

Напомним, что некоторое время назад ДТП с участием трамвая произошло на проспекте Кирова. Там по направлению из города сошел с рельсов второй вагон трамвая № 25. Движение по двум полосам дороги оказалось перекрыто.

ИСТОЧНИК KP.RU