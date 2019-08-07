Хоккейная «Лада» подписала договор о сотрудничестве с саратовским «Кристаллом»

СЕГОДНЯ 14:41 2019-08-07T14:41:16+03:00

«Лада» играет в ВХЛ, «Кристалл» - в ВХЛ-Б. Фото: ХК «Лада».

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Тольяттинский хоккейный клуб «Лада» подписал договор о сотрудничестве с саратовским «Кристаллом» на сезон 2019/2020. Теперь клубы смогут обмениваться игроками, сообщает пресс-службы «Лады» и «Кристалла».

Согласно договору состав саратовской команды могут усилить хоккеисты, командированные из команды более высокого уровня, - отметили в «Кристалле».

Напомним, саратовская команда выступает в ВХЛ-Б (третьем в системе дивизионов российского хоккея), «Лада» после сезона 2017/2018, который провела в КХЛ, была исключена из лиги и продолжается выступление в ВХЛ.

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ИСТОЧНИК KP.RU